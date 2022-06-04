Trafikte cinsel fantezi kötü bitti!

ABD'nin Florida eyaletinde seyir halindeki araçta sevgilisiyle cinsel fantezi yaptığı iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin bir minibüse çarptığı kazada sürücünün cinsel organından yaralandığı belirtildi.

ABD'deki Kuzey Okyanus Bulvarı ve 19. Cadde kesişiminde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. İddialara göre otomobille seyir halinde olan çift, araç içerisinde fantezi yapmaya başladı. Bu sırada dikkati dağılan erkek sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç kontrolden çıkarak, minibüse çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Kaza nedeniyle otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, çift de kazanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı çifti hastaneye kaldırdı.

CİNSEL ORGANI ZARAR GÖRMÜŞ

İddiaya göre kaza sırasında aracın hakimiyetinin kaybolması nedeniyle kadının yanlışlıkla ezmek suretiyle sevgilisinin cinsel organına zarar verdiği belirtildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, çifte henüz cezai bir işlem uygulanmadı.