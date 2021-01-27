Trump durdurmuştu; Biden Filistin'e yardımları yeniden başlatacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, ABD Başkanı Joe Biden'ın Filistin konusundaki yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre Mills, konuşmasında Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden aktif hale getireceğini açıkladı.

Donald Trump döneminde Filistin'in ABD'de kapatılan diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını belirten Mills, BM'nin Filistinlilere yardım programlarının yeniden işler hale getirileceğini kaydetti.

Mills, "Yeni yönetimin Orta Doğu politikası, içinde İsrail'in güvenlik ve barış içinde yaşayacağı ve yanı başında da kendi ayakları üzerinde duran bir Filistin devletinin olduğu, üzerinde mutabık kalınmış iki devletli çözümü desteklemektir" ifadesini kullandı.



