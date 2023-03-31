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Trump hakkında ceza davası açılan ilk ABD Başkanı oluyor

Trump hakkında ceza davası açılan ilk ABD Başkanı oluyor
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New York Büyük Jürisi, ‘cinsel içerikli film yıldızına sus payı ödemesi’ davasında eski ABD Başkanı Donald Trump’ı resmen suçladı.

Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde bir ceza davasında hakim karşısına çıkacak ilk başkan olacak. Trump’ın avukatı Joe Tacopina, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels’a 130 bin dolar “sus payı” ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Büyük Jürisinin Trump’ı suçlamak için oy kullandığını açıkladı.

Trump’ın bu hafta gözaltına alınıp parmak izi vermesi, gözaltı fotoğrafının çekilmesi ve ilk duruşmadan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması bekleniyor.

ABD’de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart’ta Manhattan Bölge Savcısı’nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve taraftarlarına protesto çağrısı yapmıştı.

ABD yasalarına göre suçlu bulunan biri bile başkan adayı olabiliyor.

130 BİN DOLARLIK ‘SUS PAYI’

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.

İDDİALARI YALANLADI

Trump, Daniels’in iddialarını yalanlarken, 2016’daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels’a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı. Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.

 Trump’ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada “yalan söyleme” ve “vergi kaçırma” suçlamalarıyla Aralık 2018’de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019’da cezasını çekmek üzere Otisville’deki federal hapishaneye gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump’a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan Bölge Savcılığı “sus payı” ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.

Etiketler abd amerika donald trump jüri dava mahkeme
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