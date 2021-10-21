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  3. Trump, sosyal medya yasaklarına karşı çözümü böyle buldu

Trump kendi sosyal medya uygulamasını kuruyor

Trump kendi sosyal medya uygulamasını kuruyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kenti sosyal medya uygulaması TRUTH Social'ı gelecek ay başlatacağını duyurdu. Trump böylece kendisini platformlarından yasaklayan Facebook ve Twitter gibi sosyal medya devlerine karşı durmayı hedefliyor.

TRUTH Social, Trump Medya ve Teknoloji Grubu ile bu amaçla satın alınan bir şirketin birleşmesi aracılığıyla oluşturulacak.

Konuyla ilgili basın açıklamasında Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

Yeni şirketin herkese düşüncelerini paylaşma imkanı tanımak için kurulduğunu söyleyen Trump, "Yakında TRUTH Social'da düşüncelerimi açıklayacağım ve büyük teknoloji şirketlerine karşı savaşacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

TRUTH Social'ın gelecek ay "seçilmiş davetlilerle" lansmanının yapılması ve 2022'nin ilk çeyreğinde de kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

Basın açıklamasında, uygulama için Apple'ın App Store'undan ön sipariş verilebileceği kaydedildi.

Yeni şirketin eğlence ve haber programları ile podcast içeren üyelik bazlı bir platform kurması da planlanıyor.

Başkanlığı sırasında özellikle Twitter'ı sıklıkla kullanan Trump, kendisini haksız yere sansürlediğini iddia ettiği teknoloji devlerine dava açmıştı.

Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlar Kongre baskınından sonra şiddete teşvik edici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Trump'ın hesabını kapatmıştı.

Trump, Mayıs ayında 'From the Desk of Donald J. Trump' (Donald J. Trump'ın Masasından) ismini verdiği bir blog açmış ancak 1 aydan kısa bir süre sonra kapatmıştı.

BBC Türkçe

Etiketler abd donald trump sosyal medya
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