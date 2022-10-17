Trump'a bir şok daha: Hapis cezası istendi

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Federal Savcılar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon için 6 ay hapis istedi.

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'un 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını araştıran komiteye karşı "kötü niyetli olarak karşı gelme ve küçümseme" nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Federal savcıları, bugün önerilen cezanın hükümetin cezalandırma yönergelerinin "en üst noktasında" olduğunu ve Bannon'un "sürekli olarak, kötü niyetle komitenin çalışmalarını engelleme amacıyla hareket etmesi" nedeniyle gerekli olduğunu söyledi. Federal savcılar ayrıca, Bannon'un maksimum 200 bin dolarlık bir para cezasına çarptırılması gerektiğini de belirtti.

Savcılar, Bannon'un 6 Ocak Komitesi üyelerine karşı şiddet içeren ve göz korkutucu söylemlerde bulunduğu bir podcaste dikkat çekerek, "Bannon, halka açık platformlar aracılığıyla, komitenin soruşturmasını kötülemek, komite üyelerine kişisel olarak saldırmak ve adalet sistemiyle alay etmek amacıyla abartılı ve şiddet içeren söylemler kullandı. Sanığın ifadeleri, onun yürütme ayrıcalığını veya Anayasa'yı korumayı amaçlamadığını, bunun yerine komitenin hükümete yönelik tarihi bir saldırıyı soruşturma çabalarını engellemeyi amaçladığını kanıtlıyor” dedi.

“Hükümeti tamamen görmezden geldi”

Savcılar tarafından hazırlanan dosyada, "Bu davanın askıda kaldığı süre boyunca, davalı, basın toplantıları ve bir podcast aracılığıyla kötü niyetli bir şekilde komitenin mahkeme celbine uymayı reddetmesinin yanı sıra hükümeti tamamen görmezden geldi" ifadelerini kullandı.

Dosyada ayrıca, son birkaç ay içinde Bannon'un kendisine yönelik suçlamaları geciktirmek ve reddetmek karşılığında komiteden karşılıksız bilgi alışverişinde bulunmaya çalıştığı durumlar dışında, komiteyle hiçbir şekilde işbirliği yapmadığı da belirtildi.

Kongre’yi aşağılamaktan 2 kez suçlu bulunmuştu

Bannon, 6 Ocak Kongre baskının soruşturan ABD Temsilciler Meclisi Komitesinin geçtiğimiz temmuz ayındaki bir mahkeme celbine karşı geldiği için Kongre'yi 2 kez aşağılamaktan suçlu bulunmuştu.

Trump'ın Kasım 2020'deki Başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de Kongre binasına yürümüş ve baskın düzenlemişti. Saldırılarda 5 kişi hayatı kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.