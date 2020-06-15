Türk bakan Adem Somyürek Avustralya’yı karıştırdı

Avustralya’nın Victoria eyaletinin Yerel Yönetim ve Küçük İşletmeler Bakanı Adem Somyürek, göz açıp kapayana kadar hem bakanlıktan, hem partisinden atıldı. Avustralya’nın ulusal radyo ağı SBS Radio’nun Türkçe versiyonunda yer alan haberde, İşçi Partisi içinde çok güçlü bir kişi olan Somyürek’in gücünün nereden geldiğine ilişkin suçlamalar yer alıyor.

GİZLİ KAMERA VE SES KAYITLARIYLA YAKALANDI

Uzun süreye yayılan, gizli ses ve video kayıtlarına dayanılarak hazırlandığı ileri sürülen haberde, sahte İşçi Partisi üyeleri ile partinin üçte ikisini kontrol eder hale geldiği ileri sürülen Somyürek, sahte üyelikleri, devletten maaş alan danışmanları aracılığıyla organize ettiği belirtildi. Sahte üyelerin aidat paralarının bir alışveriş merkezi otoparkında el değiştirmesinin, kamera ile tespit edildiği ileri sürüldü. Sahte üye kaydetmek hem yasal açıdan hemde İşçi Partisi kurallarına da aykırı. Kayıtlarda Bakan, Somyürek’in Federal İşçi Partisi Lideri Antony Albanese ve Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews’a yönelik küfürlü ve tehditkar konuşmaları da bulunuyor. Somyürek’in üyelerin yerine sahte imza atılması gibi taleplerinin de kayıtlarda bulunduğu ileri sürüldü.

‘PARTİ LİDERİNİ BEN BELİRLERİM’ DİYOR

Bakan Somyürek, parti içinde güç elde etmek için, devlet işlerinde çalışması gereken danışmanları kullanarak partisine büyük miktarda sahte üye yaptığı, bunların aidat paralarını da ödediği iddia edildi. Kayıtlarda Somyürek, bundan sonraki parti liderinin kim olacağına ‘kendisinin karar vereceğini’ söylüyor; arkadaşlarını ‘aptal’ diye niteliyor ve çalışanların eşcinsel olduğunu söylüyor.

Bakan Somyürek, iddiaların ardından bu sabah kabinedeki görevinden yazılı bir açıklamayla istifa etti. Somyürek, İşçi Partisi’ne sahte üyeler kaydettiği iddialarını reddetti. Bakan ve danışmanlara aşağılayıcı sözler söylediği için özür diledi. Somyürek, uzun süredir arkadaş olduğu ve parti içinde aynı grupta yer aldığı bir arkadaşıyla arasında geçen özel konuşmaların yayınlandığına dikkat çekti. Somyürek, açıklamasında ‘Belli ki beni, bilgim dışında, onayım alınmadan izleyip kaydetmişler. Konuyu Polise havale edeceğim’ dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Parti üyeliği konusunda yapılan suçlamalara saygı duyduğunu, ancak suçlamaların doğru olmadığını ve parti platformlarında kendisini savunacağını kaydeden Somyürek, kayıtların kendisine yakın, parti iç işlerinde güvendiği bir kişi tarafından yapıldığını öne sürdü. Somyürek, açıklamasında kayıtlarda yer alan Kadın ve Ev İçi Şiddet Bakanı Gabrielle Williams ve çalışanlara karşı kullandığı küfürlü ve aşağılayıcı dilden dolayı LGBTIQ+ toplumundan özür diledi ve kullandığı dilin kabul edilemez olduğunu kabul etti. Somyürek, yazılı açıklamasında “Kullandığım bu dil işimi kaybetmeme neden oldu” dedi.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ ‘ETKİSİ YOK’ DEDİ

İşçi Partisi Lideri Antony Albanese, ABC News televizyonuna yaptığı açıklamada Somyürek’in partisinin yönetiminde hiç bir etkisi olmadığını öne sürdü. Federal Başbakan Yardımcısı Michael McCormack ise hemen soruşturma açılmasını istedi.

Sahte üyelik, seçimlerde kimin milletvekili adayı olacağını belirleyen ön seçim oylamasında etkili olmak için parti içinde güç arayanların başvurduğu bir yöntem. Sahte üyelerin kaynağını daha iyi iş veya bir başka avantaj yaratacağı umudu taşıyan eğitim düzeyi düşük etnik toplumlar oluşturuyor.

Sahte üyeler gerçek kişi olsalar bile parti aidatını ödemiyor. Aidatlar, bu kişileri partiye istedikleri kişilere oy vermesi için kaydeden güçlü siyasi figürler tarafından ödeniyor. Gizlice çekildiği ileri sürülen görüntülerde Somyürek, ATM’den 2 bin dolar çekip, kendisine yardımcı olan bir danışmana sahte üyelerin aidatları olarak partiye yatırması için veriyor. Görüntülerin 13 Nisan’da kaydedildiği ve danışmanın paraları parti merkezine götürdüğü ve aidatları yatırdığı ileri sürülüyor. Sahte üyelerin çoğunluğunun Hindistanlı ve Avustralya vatandaşlı olduğu tespit edildi.

‘İSTİFAYI HAK ETMİYOR’

Andrews, bu sabah artık kabinede birlikte olmayacaklarını söylemek için Somyürek ile bir araya geldiklerini aktardı. Andrews, “Kendisine bir daha kabinede, ekipte yer almayacağını kendisine bildirdim. Parti merkezine mektup göndererek Somyürek’in parti üyeliğinden atılmasını da istedim. Adalet bakanından konuyu polise ve Bağımsız Yolsuzluk Komisyonuna havale etmesini de istedim” dedi.

Andrews, Somyürek’in istifa etmeyi hak etmediğini işine ancak son verilerek işinden atılmayı hak ettiğini söyledi. İşçi Partisi Ulusal Başkanı Wayne Swan, yaptığı yazılı açıklamada “Somyürek’in bir daha partiye geri dönmemesi için gerekli tedbirler de alınacaktır” dedi.

İZMİR’DE DOĞDU, AVUSTRALYA’DA BÜYÜDÜ

1969’da İzmir’de doğduğu belirtilen Somyürek, 18 aylıkken ailesi ile birlikte Avustralya’ya göç etti. Bazı milletvekillerinin ofislerinde çalıştı ve 2003 yılında 36 yaşında Victoria Üst Meclisine girdi. 2019 yılı sonunda yapılan gizli kayıtlardan birinde Somyürek, Victoria İşçi Partisi’nin üçte ikisinin kendi kontrolü altında olduğunu söylüyor. 2015 yılında küçük işletmeler bakanıyken baş danışmanına karşı zorbalık yaptığı gerekçesiyle bakanlıktan ayrılmak zorunda kaldı.

Üç yıl sonra Victoria Turizm Bakanı Hamdi Eren ile parlamentonun lokantasında kavga ettiği ve Eren’e yemek bıçağı çektiği ileri sürüldü. Somyürek iddiaları yalanladı. Somyürek, 2018 Kasım ayında yapılan eyalet seçiminde sonra Victoria Hükumetine Küçük İşletmeler ve Yerel Yönetimler Baklanı olarak bakanlık görevine geri döndü.