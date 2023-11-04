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Türk vatandaşları hem Suriyelileri hem de Afganları geride bıraktı

Türk vatandaşları hem Suriyelileri hem de Afganları geride bıraktı
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Türk vatandaşlarının Almanya’ya ilticada Suriye ve Afganları geçerek birinci sıraya yükseldiği açıklandı...

Almanya Göçmen ve Mülteciler Dairesi (BAMF), geçen aya ilişkin iltica başvuruları verilerini 8 Kasım’da açıklayacak. Ancak Welt am Sonntag gazetesi verilere ulaştı.

 DW Türkçe’nin haberine göre Ekim 2023’te Türk vatandaşları 9 binden fazla başvuruyla yaklaşık on yıl sonra Suriyelileri ve Afganları geride bırakarak iltica oranlarında birinci sıraya yükseldi.

Suriyeliler, Almanya’ya sığınma başvurularında 2014’ten bu yana aralıksız olarak başı çekiyordu.

Eylül ayı itibariyle Almanya’da sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşı sayısı 35 bin 283 olarak açıklanmıştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 204’ten fazla artış anlamına geliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi de (Eurostat) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk kez iltica eden Türk vatandaşlarının sayısının tüm zamanların rekorunu kırdığını açıklamıştı.

(Kaynak)

Etiketler irtica almanya istatistikler Türk Türk vatandaşları suriyeli afgan suriye afganistan Türkiye
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