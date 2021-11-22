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Türkiye ile Rusya arasında harita krizi

Türkiye ile Rusya arasında harita krizi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği Türk Dünyası haritası, Rusya'nın tepkisini çekti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ''Teessüf edeceğim tek şey haritada gösterilen Türk dünyasının merkezinde büyük bir kızıl yıldız olmamasıdır. Orası Türkiye değil, Rusya Federasyonu toprağıdır'' dedi.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etmişti. Bahçeli'nin, görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği 'Türk Dünyası Haritası' özellikle Rusya'da oldukça ses getirmişti.

Rus medyası, söz konusu tabloyu geniş çaplı ele alarak haritada Rusya Federasyonu bölgesi olan 20 yerin de olduğunu yazmıştı. Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından birçok yorumu beraberinde getiren tabloya, Rus resmi makamlarından ilk açıklama geldi

"TAMAMEN NORMAL"
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Devlet Bahçeli tarafından Erdoğan'a hediye edilen 'Türk dünyası haritası' konusunda Türk siyasetçilerin periyodik olarak Türk birliği fikri beslediklerin ve bunun tamamen "normal olduğunu" söyledi.

"TEESÜF ETTİĞİM TEK ŞEY GÖSTERİLEN HARİTANIN MERKEZİNDE KIZIL YILDIZ OLMAMASIDIR"
TürkRus'un aktardığına göre, Peskov, "Teessüf edeceğim tek şey haritada gösterilen Türk dünyasının merkezinde büyük bir kızıl yıldız olmamasıdır. Orası Türkiye değil, Rusya Federasyonu toprağıdır" dedi.

"KUTSAL YER" VURGUSU
Kendisinin bir Türkolog olduğunu belirten Peskov, tabloda gösterilen yerlere ilgili de ayrı bir parantez açtı. Peskov, haritada gösterilen bu merkezin Altay'da olduğunu ve buranın Türkler için 'kutsal bir yer' görüldüğünü aktardı.

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