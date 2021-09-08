  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Türkiye ve Mısır'dan ikinci görüşme

Türkiye ve Mısır'dan ikinci görüşme

Türkiye ve Mısır'dan ikinci görüşme

Türkiye ve Mısır heyetleri arasında ikinci görüşmelerin Ankara'da gerçekleştirildiği açıklandı. Görüşmede ikili ilişkiler, Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz konularının ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlendiğini söyledi. 

Görüşmelerde, ikili konuların yanısıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konuların ele alındığı aktarılırken, tarafların ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kaldıkları vurgulandı. 

Etiketler türkiye mısır ankara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet: ''Gökten taş yağacak ve çok zelzeleler olacak!''
Piyasaların ateşi yükseldi! Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altın tırmanıyor
Canlı yayında olay olan asgari ücret açıklaması... 8 bin TL dedi, sosyal medya yıkıldı!
İstanbul'da faciaya 1 milimetre kaldı! İki tren kafa kafaya durdu: Yaralılar var!
Van Gölü'nde vahim görüntü: ''Hayatımda böylesini görmedim''
Koronavirüsten bile tehlikeli: Yüz binlerce insan ölecek
Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'ın inanılmaz değişimi
Yandaş medyada AK Parti'yi şoke eden anket sonucu
Tonlarca balık kıyıya vurdu! Kovasını alan sahile akın etti
AK Parti ittifak için HDP ile masaya mı oturdu ?