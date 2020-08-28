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  3. 28 Ağustos 2020 15:08

''Türkiye ve Yunanistan arasında olası bi çatışma çıkarsa Türkiye kazanır''

İsrail medyasından Jerusalem Post, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında çıkacak bir çatışmayı Türkiye'nin kazanacağını dile getirdi.

''Türkiye ve Yunanistan arasında olası bi çatışma çıkarsa Türkiye kazanır''
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İsrail medyasından Jerusalem Post, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışmayı Türkiye’nin kazanacağını belirtti.

İsrail medyasından Jerusalem Post, Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan Türkiye'nin faaliyetlerini kaleme alan bir makale kaleme aldı. Gazete makalesinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri sonucunda panikleyen Yunanistan'ın Türkiye karşısında şansı olmadığını ifade etti.

Jerusalem Post, artan gerilime ilişkin yayınladığı haberde, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışmada Türkiye’nin kazanacağını belirtti. Avrupa Birliği’nin (AB) Yunanistan’a destek vermediğinin altını çizen gazete, Doğu Akdeniz’de artan gerilimin İsrail’i de etkilediğini öne sürdü.

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