Türkiye'den Bolivya açıklaması

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi. Morales de ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz."

Ordu istedi, Devlet Başkanı görevini bıraktı