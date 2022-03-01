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Ukrayna Büyükelçiliği: 20 Rus savaş uçağı düşürüldü

Rusya'nın işgal operasyonu devam ederken, Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden yeni bir açıklama geldi.

Tüm dünya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunu takip ederken, savaşın altıncı gününde dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kiev hayaleti" olarak tanımladığı bir pilotun savaşın ilk gününden bu yana 20 Rus uçağını düşürdüğünü öne sürdü. Açıklamada, "Rus uçaklarını düşürdükten sonra ortadan kaybolan "Kyiv'in Hayaleti", savaşın 122. saatinde toplamda 20 Rus savaş uçağı düşürdü. Devamı geliyor!" denildi.

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Büyükelçiği bir başka paylaşımda da, ülkeye yeni savaş uçakları verildiğini belirtti. Bulgaristan, Polonya ve Slovkaya'dan uçak geldiğini belirten Büyükelçilik, şu paylaşımı yaptı:

 "Kyiv Hayaletlerinin"sayısı artıyor. Ukrayna ordusu için +70 uçak. Ortaklarımız bize MiG-29 ve Su-25 veriyor:

Bulgaristan (MiG-29) - 16 adet, Bulgaristan (Su-25) - 14 adet, Polonya (Mig-29) - 28 adet, Slovakya (Mig-29) - 12 adet

Etiketler rus svaş uçak
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