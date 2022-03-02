Ukrayna direniyor... Kiev'de siren ve bomba sesleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonu yakınındaki ısıtma ana hattına roketli saldırı düzenlendi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, söz konusu saldırının, kentin bir kısmını ısınmadan yoksun bırakabileceğini açıkladı.
Ukrayna devlet demir yolu şirketi ise, Rus hava saldırısında istasyonun vurulduğunu ve binlerce kişinin tahliye edildiğini belirtti.
Rusya'nın sık sık vurduğu Kiev'de halk, metro istasyonlarına ve güvenli diğer noktalara sığınıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında bu akşamla birlikte 7'nci gün sona eriyor.
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