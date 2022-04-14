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Ukrayna, Karadeniz'de Rus gemisini vurdu

Ukrayna, Karadeniz'de Rus gemisini vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, Ukrayna Karadeniz'de Rusya'ya ait bir kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna, Rus donanmasına ait kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı. Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerince fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin Rus filosuna ait Moskova kruvazör gemisine isabet ettiğini belirterek, bunun sonucunda gemide yangın başladığını kaydetti.

Marçenko, çok ciddi bir hasar gören kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğunu ifade etti.

Marçenko açıklamasında "Moskova isimli gemi Yılan Adası’ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini de kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich ise açıklamasında "Yılan Adası’nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'teki Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını da engellediğini bildirdi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: AĞIR HASAR GÖRDÜ

Rus Karadeniz filosuna ait “Moskova” isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, “Moskova kruvazörü, çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak etmesi nedeniyle ağır hasar gördü.” ifadesi kullanıldı. Gemideki mürettebatın tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Etiketler ukrayna rusya kruvazör savaş gemisi gemi
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