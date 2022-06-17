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Ukrayna Rus helikopterini böyle vurdu

Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu, Ukrayna’nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde alçak uçuş yapan Rusya’ya ait Mi-35M tipi helikopteri vurarak düşürdü.

Ukrayna’nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-35M tipi helikopteri Taşınabilir Hava Savunma Sistemi (MANPADS) ile vurarak düşürdü.

Azov Taburunun eski komutanlarından Maksim Zhorin tarafından Rus helikopterinin vurulduğu anlara ait paylaşılan görüntülerde, füze ile vurulan helikopterin alev topuna döndüğü ve yere çakıldığı görüldü. Helikopterde bulunan Rus personelin akıbeti hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

 

Etiketler rusya ukrayna helikopter rus helikopteri
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