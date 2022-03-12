Ukrayna'da çok sayıda Türk camide mahsur kaldı

Rusya işgali altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir caminin yakınlarına bomba düştü. Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, ''Caminin 700 metre ilerisine roket düştü, yakınında da çatışmalar var. Camide 30 vatandaşımız var, yaralanan yok'' dedi.

Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Andryuşçenko, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının sığındıkları camide mahsur kaldığını duyurdu.

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Andryuşçenko, 12 gündür kuşatma altında olan kentte çatışmaların camiye doğru ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

"Rusya hükümetimizin mesajlarını dikkate almıyor bu yüzden Türk hükümetinin Rusya ile iletişime geçerek durmalarını sağlamasını umuyoruz. Türk vatandaşlarını tahliye operasyonuna hazırız fakat bunun gerçekleşebilmesi için saldırının durması lazım. Bunun için de Türkiye'nin bize yardım etmesi gerekiyor, Türk hükümetinin müdahalesi olmadan saldırıların duracağına inanmıyorum."

Rus Tass haber ajansında yer alan habere göre ise Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililerin kentteki sivillerin çıkışına ve yardım konvoylarının girişine izin vermediğini açıkladı.

Kuşatma öncesi AFP'ye konuşan caminin imamı Mehmet Uce, cami binasının sağlam olduğunu ve bodrum katına gıda stokladıklarını belirtmişti.

Salih Cihan tarafından 2005 yılında, Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan'ın anısına inşa edilen caminin içinde Türk İslam Kültür Merkezi bulunuyor.

"CAMİDE 30 VATANDAŞIMIZ VAR"



CNN Türk canlı yayınına bağlanan Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, "Camide 30 vatandaşımız var. Tahliye otobüslerimiz yolda. Caminin 700 metre ilerisine roket düştü, yakınında da çatışmalar var. Herhangi bir hasar meydana gelmedi. Vatandaşlarımızdan yaralanan yok" dedi.

UKRAYNALI BELEDİYE BAŞKANI: "34'Ü ÇOCUK 86 TÜRK VATANDAŞI BİR CAMİDE MAHSUR"

İngiliz basınından The Telegraph'ta yer alan Reuters haber ajansı kaynaklı habere göre; Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Türkiye'ye çağrıda bulunarak, Rus güçlerinin saldırıları sonrasında 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının bir camide mahsur kaldığını öne sürdü.

BAKAN YARDIMCISI İDDİALARI DOĞRULADI

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları doğrulayarak, şunları söyledi:

"Tam şu anda Rusya ordusu Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan anısına yapılmış Muhteşem Cami’yi bombalıyor. Camide Türk vatandaşları dahil birçok yetişkin ve çocuk bombardımandan saklanıyor."