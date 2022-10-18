Ukrayna'da siren sesleri yankılandı
Ukrayna'nın tüm bölgelerinde hava saldırı sirenlerinin çalındığı bildirildi.
Ukrayna'da birçok kentin yetkilisi, hava saldırısı sirenlerinin yeniden çaldığını yerel basın aracılığıyla doğruladı.
Dnipro kentinde enerji altyapısının vurulduğu bildirildi.
Patlamaların duyulduğu Harkov kentinde, metro ve trenlerin durdurulduğu açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Ekim'deki Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki altyapı hedeflerine hassas güdümlü silahlarla misillime yağtığını söylemişti.
Rusya'nın saldırıları, Ukrayna güçleri tarafından 8 Ekim'de gerçekleştirildiği öne sürülen Kırım Köprüsü saldırısının hemen ardından geldi.
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