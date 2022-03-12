Ukrayna'dan tüyler ürperten iddia: Cesetleri buzdolaplarında saklıyorlar

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın sahte bayrak operasyonu ile Ukrayna'yı nükleer sızıntıyla suçlayacağını iddia etti. Rusya'nın delil olarak kullanmak için Ukraynalı askerlerin cansız bedenlerini buzdolaplarında stokladığı öne sürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşı 17 gününde devam ederken Putin'in planlarına dair her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak Kiev Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Putin'in Ukrayna'yı zor durumda bırakarak bir sahte bayrak operasyonu düzenleyeceğini duyurdu.

UKRAYNA'YI NÜKLEER SIZINTI İLE SUÇLAYACAKLAR

Kurumdan yapılan açıklamada Rusya'nın Çernobil'deki nükleer tesisten radyoaktif bir atık salıp bu sayede Ukrayna'yı nükleer sızıntı ile suçlamayı planladığını duyuruldu. Açıklamada ayrıca Rusya'nın 'terörist saldırı' anlamına gelecek bu operasyon için 'sahte kanıtlar' toplayarak zemin hazırlarken görüldüğü iddia edildi.

BUZDOLAPLARI UKRAYNALI ASKERLERİN CESETLERİ İLE DOLU

Ukraynalı yetkililere göre, Rusya Ukraynalı askerlerin cansız bedenlerini Hostomel'deki Antonov havaalanına yakın bir bölgedeki buzdolaplarında tutuyor. İddiaya göre Rusya sahte bayrak operasyonu sonrası bu bedenleri 'Ukraynalı sabotajcılar' olarak sergileyecek.

DÜNYAYA HAKLI OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTİYOR

Ukrayna istihbaratı daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerine Çernobil'de 'insan yapımı bir felaket' yaratma emri verdiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Ukrayna'ya göre Rusya bu adımı ile Ukrayna'ya destek veren dünyaya haklı olduğunu göstermeye çalışacak.

TESİSTEKİ PERSONEL GÜNLERDİR İÇERİDE TUTULUYOR

Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralini ele geçiren Rus askerler santralde çalışan 100'den fazla işçi ve 200 güvenlik görevlisinin günlerdir tesisten ayrılmasına izin vermiyor. Ukraynalı yetkililer, işgalcilerin tesisin tamircilerinin ve mühendislerinin sahaya geri dönmesine izin vermediğini belirttiler ve acil durum jeneratörlerine güç sağlamak için artık sadece 48 saatlik dizel kaldığı konusunda uyardılar.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FELAKETİNE SAHNE OLMUŞTU

Çernobil'de 1986 yılında santralin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştı. Bu olay dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri olarak sayılıyor.

Bu olaydan sonra dördüncü reaktör kapatılsa da diğer reaktörler kapatılmadan evvel birkaç yıl çalışmaya devam etti. Santralde çalışan ama Çernobil bölgesinden uzaklaştırılan işçilerin konaklaması için ise yakındaki Slavutıç şehri sıfırdan inşa edildi.

Çernobil artık aktif bir nükleer santral olarak çalışmasa da hiçbir zaman tamamen kapatılmadı, bu yüzden de hala idare edilmesi gerekiyor.