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  3. 01 Aralık 2018 16:23

Üniversitede cinsel ilişkiye girdiler !

Bir üniversitede koridorda ilişkiye giren öğrenciler böyle görüntülendi.

Üniversitede cinsel ilişkiye girdiler !
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İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesinde, koridorda ilişkiye giren öğrenciler çırılçıplak uyuya kaldı. Diğer öğrenciler tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
 
 Haberler.com'un haberine göre; İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesinde öğrenciler okul koridorunda ilişkiye girdikten sonra çıplak bir şekilde uykuya dalmış çifti görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

Öğrenci oldukları belirtilen çiftin görüntülerini başka bir öğrenci tarafından çekilip sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

"ÜNİVERSİTEMİZDE BÖYLE BİR ŞEYİN OLMASI İNANILMAZ"

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoya özellikle aynı üniversitede okuyan öğrenciler şaşkınlık içinde "Böyle bir şeyin üniversitemizde olması inanılmaz" bir şey gibi yorumlarında bulundular.

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