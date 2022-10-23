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Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
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Red Bull'un kurucu ortağı olan Avusturya’nın en zengin iş insanı Dietrich Mateschitz yaşamını yitirdi.

Red Bull enerji içeceği kurucu ortağı Avusturyalı iş insanı Dietrich Mateschitz'in 78 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Red Bull'dan yapılan açıklamada, Avusturya’nın en zengin iş insanı olarak kabul edilen Mateschitz'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Şu an hakim olan duygunun derin bir hüzün olduğu ancak bu duygunun zamanla yerini Mateschitz'in başardığı, harekete geçirdiği ve birçok kişinin yaşamında değişimi mümkün kıldığı için şükrana bırakacağı" ifade edildi.

Red Bull markasıyla dünya genelinde ciddi bir başarı elde eden Avusturyalı iş insanı, Formula 1 başta olmak üzere çeşitli spor dallarına yaptığı yatırımlar, medya ve inşaat sektöründeki başarılarıyla da biliniyordu.

Mateschitz'in ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, ülke basınında yer alan haberlerde iş insanın pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

AA

Etiketler red bull enerji içeceği Dietrich Mateschitz
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