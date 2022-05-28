Ünlü plajda tecavüz şoku!

İngiltere'de dünyanın en ünlü plajlarından biri olan Brighton sahilinde bir polis memurunun izinliyken bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.

İngiltere'nin güney doğusundaki Brighton kentinin sahilindeki tecavüz skandalının yankıları sürüyor. Polis memuru Laurence Knight'ın izin gününde plaja gelip tecavüz etmesinin ardından bağlı çalıştığı polis departmanı derhal harekete geçerek Knight'ı görevden aldı. 33 yaşındaki Laurence Knight, geçen yıl 17 Temmuz'da izinliyken cinsel saldırı gerçekleştirmekle suçlandı. Polis, 28 Temmuz'da tutuklandığını ve soruşturmalar devam ederken kefaletle serbest bırakıldığını söyledi. Knight, mahkemelik oldu ve görevden alındı. Sussex Polisi sözcüsü konuyla ilgili şunları söyledi: "33 yaşındaki polis memuru Laurence Knight, 28 Temmuz'da tecavüz şüphesiyle tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Bugün, tecavüz suçlamasından yargılanmak üzere 23 Haziran'da Brighton Sulh Ceza Mahkemesi'ne çağrıldı. Memur, rapor edilen suç sırasında görevde değildi." Met Detention'dan sorumlu Baş Müfettiş Pete Gardner ise şöyle konuştu: “Halkın, görev yapan bir polis memuruna yönelik bu çok ciddi suçlamadan haklı olarak endişe duyacaklarını biliyoruz. Bu endişeyi kesinlikle paylaşıyoruz ve Sussex Polisine kapsamlı soruşturmaları ve kurbana sağladıkları sürekli uzman desteği için minnettarım. Met'in Mesleki Standartlar Müdürlüğü olaydan tümüyle haberdardır ve suistimal konuları cezai takibat sona erdikten sonra ele alınacaktır. Memur görevden alınmıştır."