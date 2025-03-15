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Ünlü sanatçının anısına özel para basıldı

Ünlü sanatçının anısına özel para basıldı
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İngiltere Kraliyet Darphanesi, Beatles üyesi John Lennon'ın 85’inci doğum günü anısına özel bir madeni para bastırdı.

İngiltere'de Kraliyet Darphanesi, John Lennon’ın 85’inci doğum günü anısına özel bir hatıra parası bastı. Darphanenin şarkıcı ve söz yazarlarını kutlayan ‘Müzik Efsaneleri’ madeni para serisinin bir parçası olan tasarım, müzik fotoğrafçısı Bob Gruen'in 1974'te çektiği ikonik bir Lennon portresini taşıyor. Madeni paranın altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra farklı renklerde de satışa sunulacağı ifade edildi. Fiyatlar beş poundluk bir madeni para için 18,50 pounddan başlayacak ve 200 poundluk bir madeni para için 6,420 pounda kadar çıkacak.

Ünlü sanatçının anısına özel para basıldı - Resim : 1

Kraliyet Darphanesi Hatıra Para Direktörü Rebecca Morgan, "Tartışmasız tüm zamanların en büyük şarkıcı ve söz yazarlarından biri olan Lennon, sanatçı, aktivist ve barış savunucusu kimliğiyle yaşamaya devam ediyor ve şimdi bir madeni para üzerinde sonsuza dek hatırlanacak" dedi.

 

DHA

Etiketler İngiltere kraliyet darphane Beatles john lennon
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