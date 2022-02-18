Uyuşturucu borcunu ödemeyince cinsel organını tekmeledi: 18 ay hapis cezası aldı

24 yaşındaki Lauren Sommer isimli bir kadın, kendisine 100 dolar uyuşturucu borcu bulunan Brody Mitchell’i kaçırma ve kasten yaralama suçlarından dolayı mahkeme tarafından 18 aylık hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'da yaşayan bir uyuşturucu ticareti olayı dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki Lauren Sommer isimli bir kadın, kendisine 100 dolar borcu bulunan Brody Mitchell'i kaçırma ve yaralama suçları nedeniyle mahkemeye çıktı. Mahkemede yer alan ifadelere göre, Sommer, 100 dolar borç ve bisikletini ödünç olarak verdiği Mitchell’in teslimatı yapamaması üzerine gençi kaçırarak Avustralya'nın Victoria kentindeki Warby Ranges Ulusal Parkı'na götürdü.



BİSİKLET ÇALININCA PANİĞE KAPILDI

19 yaşındaki Mitchell, ödünç verilen bisikletin çalınması üzerine paniğe kapıldığını ve teslimatı yapmadığını dile getirdi. Verilen sürede olay yerine ulaşamaması üzerine Lauren Sommer ve Steven Garratt’ın ulusal parka götürdüğü genç zor anlar yaşadı. Sommer önce genç adamın cinsel organını tekmeledi, sonrasında kıyafetlerini çıkartarak ağzına ıslak çorap yerleştirdi. Genci çakmakla yakan Sommer’ın olay sırasında “Bu Steve’i soyduğun için, o benim kardeşim gibi” dediği kayıtlara geçti.

Komşusu Steven Garratt'ın yardımıyla 19 yaşındaki genci darp eden Sommer, mahkemede tarafından verilen kararla 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.