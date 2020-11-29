Vizonlarla birlikte kedileri de itlaf edildi!

Güney Kore’de ise kuş gribi nedeniyle binlerce kümes hayvanı itlaf edildi.

Yerel kaynaklardaki bilgilere göre, Danimarka'dan geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Covid-19 testi yapıldı.

İki çiftlikteki kedilerin 12’sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi. Öte yandan Güney Kore’nin Kuzey Jeolla eyaletinde bulunan bir çiftlikte kuş gribi tespit edilmesinin ardından 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi.

Eyalet hükümeti, vaka tespit edilen çiftlik ile çiftliğin 10 kilometre yakınında bulunan diğer çiftlikleri yoğun karantina bölgesi olarak açıkladı.

