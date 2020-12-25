Yanında yatan sevgilisinin gözlerinden aldatıldığını anladı!

Sam Nunn isimli genç, çok kullanılan arkadaşlık ve flört uygulaması yüzünden ilişkisi biten insanlardan bir tanesi. Sam kız arkadaşının gözlerinde bu flört programının yansımasını gördüğü zaman aldatıldığını anlıyor.

Hafta sonu kız arkadaşı yatakta yatarken bir video çeken genç adam takipçileri ile paylaştı. Sam'in çektiği videoda kız arkadaşı telefonuna bakıyor.



Fakat Sam, çektiği videoda kız arkadaşını yakınlaştırdığı an gözlerinde telefonun ekranının yansıması gözüküyor ve flört uygulamasında birileri ile eşleştiğini fark ediyor.

Çekilen videoda kız arkadaşı önce bir erkeğe bakıyor, daha sonra ekranı kaydırıyor ve başka bir erkek çıkıyor. Ve ekranı kaydırıp başka erkeklere bakmaya devam ediyor.

Videonun devamında Sam üzgün bir şekilde kafasını sallıyor ve video bitiyor. Videonun yorumlarında kullanıcılar bu olayın gerçek olup olmadığını sorduklarında ise genç adam olayın gerçekten yaşandığını söyledi.