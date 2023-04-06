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Yapay zeka iş başında! Bu sefer lotodan ikramiye kazandırdı

Yapay zeka iş başında! Bu sefer lotodan ikramiye kazandırdı
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Son dönemin popüler yapay zeka robotu ChatGPT'nin loto tahminiyle ikramiye kazandırdığı iddia edildi.

Tayland'da bir kişi, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin tahmin ettiği rakamlarla lotodan ikramiye kazandığını açıkladı.

Tayland basınındaki habere göre, Patthawikorn Boonrin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin yardımıyla lotodan ikramiye çıkan numarayı bildiğini iddia etti.

Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'ye son 10 yılda lotoda ikramiye çıkan rakamları verdiğini ve bir sonraki ikramiye vuracak numarayı tahmin etmesini istediğini kaydetti.

1 NUMARA İLE 59 DOLAR 

ChatGPT'nin de 57, 27, 29 ve 99 numaralarını önerdiğini belirten Boonrin, 99 numara ile 59 dolar ikramiye kazandığını ifade etti.

Boonrin'in olayı açıkladığı ekran görüntülerini içeren paylaşım, binlerce beğeni ve paylaşım alarak viral oldu.

Teknoloji meraklısı Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'nin kendisine "bu konuyu saplantı haline getirmemesi" uyarısında ve "dışarı çıkıp egzersiz gibi şeyler yapması" çağrısında bulunduğunu anlattı.

Etiketler yapay zeka chatGPT loto ikramiye
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