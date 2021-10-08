  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yasaklandı: Cinsel ilişki sırasında ''prezervatif'' kararı

Yasaklandı: Cinsel ilişki sırasında ''prezervatif'' kararı

Yasaklandı: Cinsel ilişki sırasında ''prezervatif'' kararı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde seks sırasında partnerin rızası olmadan ya da gizlice prezervatif çıkartmak resmen yasaklandı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un imzasıyla birlikte cinsel ilişki sırasında prezervatifin çıkartılması yasaklandı. Yürürlüğe giren yasa ile birlikte sözlü onay alınmadan prezervatifin çıkarılması durumunda mağdur faile tazminat davası açabilecek.

DİĞER BÖLGELERDE DE SUNULDU
Duvar'ın haberine göre; eyaletin medeni kanununda yapılan bu değişiklik bir süredir hem Kaliforniya'nın hem de ABD'nin kimi diğer eyaletlerinin gündeminde. Demokrat temsilci Cristina Garcia, Yale Üniversitesi'nde kadın ve gey erkeklere yönelik 'gizli' eylemlerin artışıyla ilgili ilgili bir araştırma yapılmasının ardından 2017 yılında söz konusu eylemi suç haline getirmeye çalışmıştı.

 New York ve Wisconsin'de de kanun koyucular gizlice veya rıza alınmadan kondomun çıkartılmasını yasaklamayı içeren düzenleme önerisini sundu.

"EVLİLİK CÜZDANI TECAVÜZE MAZARET DEĞİLDİR'' 
Vali Newsom'un onayladığı bir diğer düzenleme ise tecavüz durumunda failin 'eş' olması artık herhangi bir farklılık oluşturmayacak.

Konuyla ilgili 'Tecavüzün tecavüz' olduğunu söyleyen Garcia, "Evlilik cüzdanı toplumun en berbat ve sadist suçlarından birini işlemenin gerekçesi değildir" diye konuştu.

Etiketler yasak cinsel ilişki abd
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alman devi Hugo Boss, Türkiye'de 1000 kişiyi daha işe alacak
Elon Musk da FETÖ davasına girdi
Yılın en havalı semtleri açıklandı: Listede Türkiye'den bir yer var
''17 fay hattında 7 büyüklüğünde deprem olabilir'' deyip riskli illeri açıkladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüsün en çok yayıldığı 3 yeri açıkladı
2300 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusundan şaşırtan iddialar
Serap Paköz'ün Gerçeğin Peşinde programında mide bulandıran tecavüz iddiası
Ucuz iPhone'un görüntüleri internete sızdı: iPhone SE 3'ten yeni bilgiler
Doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu