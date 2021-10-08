Yasaklandı: Cinsel ilişki sırasında ''prezervatif'' kararı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde seks sırasında partnerin rızası olmadan ya da gizlice prezervatif çıkartmak resmen yasaklandı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un imzasıyla birlikte cinsel ilişki sırasında prezervatifin çıkartılması yasaklandı. Yürürlüğe giren yasa ile birlikte sözlü onay alınmadan prezervatifin çıkarılması durumunda mağdur faile tazminat davası açabilecek.

DİĞER BÖLGELERDE DE SUNULDU

Duvar'ın haberine göre; eyaletin medeni kanununda yapılan bu değişiklik bir süredir hem Kaliforniya'nın hem de ABD'nin kimi diğer eyaletlerinin gündeminde. Demokrat temsilci Cristina Garcia, Yale Üniversitesi'nde kadın ve gey erkeklere yönelik 'gizli' eylemlerin artışıyla ilgili ilgili bir araştırma yapılmasının ardından 2017 yılında söz konusu eylemi suç haline getirmeye çalışmıştı.

New York ve Wisconsin'de de kanun koyucular gizlice veya rıza alınmadan kondomun çıkartılmasını yasaklamayı içeren düzenleme önerisini sundu.

"EVLİLİK CÜZDANI TECAVÜZE MAZARET DEĞİLDİR''

Vali Newsom'un onayladığı bir diğer düzenleme ise tecavüz durumunda failin 'eş' olması artık herhangi bir farklılık oluşturmayacak.

Konuyla ilgili 'Tecavüzün tecavüz' olduğunu söyleyen Garcia, "Evlilik cüzdanı toplumun en berbat ve sadist suçlarından birini işlemenin gerekçesi değildir" diye konuştu.