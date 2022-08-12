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Yazar Selman Rüşdi New York'ta saldırıya uğradı

Yazar Selman Rüşdi New York'ta saldırıya uğradı

Yazar ve romancı Selman Rüşdi, ABD'nin New York eyaletinde bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı.

"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi (75), New York’ta bir konferansta saldırıya uğradı.

Görgü tanıklarına göre, eyaletin batı kısmındaki Jamestown’da bulunan Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, bir kişinin saldırısına maruz kaldı.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI
Rüşdi, defalarca "yumruklanması veya bıçaklanması" sonucu yere düştü. Saldırgan kontrol altına alındı, konferans salonuna ambulans ve polis çağrıldı.

Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken, saldırıdan sonra salonun boşaltıldığı kaydedildi.

HAKKINDA ÖLÜM FETVASI BULUNUYORDU
1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

Etiketler Yazar Selman Rüşdi saldırı
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