  2. Dünya
  Yemen'in başkenti Sana'da şiddetli patlama

Yemen'in başkenti Sana'da bir elektrik santrali yakınında patlama meydana geldiği bildirildi.

Yemen'de, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın güneyindeki elektrik santrali yakınlarında patlama duyuldu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, patlamaların düzenledikleri hava saldırısı sonucu gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada, 2000 kilometre uzaklıktaki Husi hedeflerinin vurulduğu belirtildi.

Ensarullah (Husiler) Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesisleri ile sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi" ifadelerini kullandı.

