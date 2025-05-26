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Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, uçak acil iniş yaptı

Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, uçak acil iniş yaptı
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Japonya'dan ABD'ye gitmek üzere havalanan yolcu uçağında bir yolcu uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açmaya kalkışınca uçağın için bir anda karıştı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’dan ABD’nin Texas eyaletine gitmek üzere yola çıkan All Nippon Havayolları (ANA) şirketine ait yolcu uçağının, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması üzerine Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapmak durumunda kaldığı bildirildi. İsmi verilmeyen yolucunun acil çıkış kapısını açmaya çalışmasının ardından uçaktaki diğer kişilerin duruma müdahale ederek yolcuyu kapıdan uzaklaştırdığı ve yere yatırarak etkisiz hale getirdiği belirtildi. Uçağın iniş yapmasına 3 saat kala yaşanan olay üzerine pilot, 45 dakika içinde Seattle’a indi. Olay yaşandığında uçağın 9 saattir havada olduğu kaydedildi.

 Uçuş takip sitesi FlightAware’in verilerine göre, ardından yeniden havalanan yolcu uçağı, planlanandan 4 saat sonra Houston kentindeki Bush Uluslararası Havalimanı’na indi.

 Seattle’daki havalimanından yapılan açıklamaya göre, uçuş sırasında kapıyı açmaya çalışan yolcunun ‘tıbbi bir kriz’ yaşadığının tespit edildiği ve uçaktan indirildikten sonra bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

DHA

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Etiketler yolcu uçağı acil çıkış kapısı yolcu uçak yolcusu
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