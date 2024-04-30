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Yolcu uçağında 101 yaşında bir ''bebek''

Yolcu uçağında 101 yaşında bir ''bebek''
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ABD'de bir havayolu şirketi 101 yaşındaki kadın yolcuyu, ikinci kez "bebek" olarak kaydetti. Önce bir "iltifat" gibi düşünülse de 101 yaşındaki yolcu yaşadığı mağduriyeti kendisi açıkladı.

ABD'de 101 yaşındaki bir kadın, hava yolu şirketinin sistemindeki sorun nedeniyle uçuşa 2 yaşında bebek olarak kaydedildi.

AA'nın aktardığı habere göre, soyadını paylaşmak istemeyen 101 yaşındaki emekli hemşire Patricia'nın, Michingan'a yaptığı aile ziyareti sırasında uçak biletinin bebek olarak kesildiği ve bu nedenle sorun yaşadığı belirtildi.

Patricia, Amerikan Havayolları yazılımının doğum yılı 1922'yi "çok eski" olduğu için tanımlayamadığını ve doğum yılını 2022 olarak algıladığını anlattı.

Aynı durumun iki kez yaşadığını ifade eden Patricia, "Bebek olduğum ve kucakta taşınmam beklendiği için havalimanında tekerlekli sandalye bulamadım. Aynı şekilde uçaktan inerken de çok bekletildim" diye konuştu.
Patricia, "Yaşlı bir kadın olmama rağmen beni bebek sanmaları oldukça komik" ifadesini kullandı.

Sağlık sorunları nedeniyle kızıyla seyahat ettiğini söyleyen Patricia, yazılımda yaşanan sorunun bir an önce giderilmesini temenni etti.

Patricia, yakında 102 yaşında olacağını belirterek, "Belki o zaman sistem doğru yaşımı gösterir" dedi.
Bu arada haberde, hava yolu şirketinin yöneltilen sorulara cevap vermediği bilgisi paylaşıldı.

AA

Etiketler bebek yolcu kadın yolcu 101 yaşındaki bebek hava yolları uçak
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