Yolcu uçağında panik anları: Havadaki uçağı su bastı

İngiliz havayolu şirketi British Airways'e ait yolcu uçağında hiç kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'e ait yolcu uçağında ilginç bir olay yaşandı. Okyanus ötesi uçuş yapan A380'in kabine bir anda sular akmaya başladı. Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 ile gerçekleştirilen Londra-Heathrow seferi sırasında üst kata çıkan ön merdivenlerin bulunduğu alan sırılsıklam olurken, alt katın tavanından akan sular da kabine doldu. BA292 sefer sayılı uçuşta görevli kabin ekipleri akan suları paspaslarla engellemeye çalışırken yolcuları da uçağın kuru alanlarına yönledirdi. Uçuş ekibi suların uçağın başta aviyonik kablolar ile elektrik ve elektronik aksamlarına zarar vermesinden endişe duysa da uçak güvenli bir şekilde Washington'a iniş yaptı. Yaşanan durum sonrası İngiltere basını olayı "Uçak içerisindeki şelale British Airways uçaklarında her zaman yaşanan bir durum değildir. Bu daha çok British Waterways'e benziyor" diyerek duyurdu. (Airport Haber)