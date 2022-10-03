Yunan lobisi Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ''Türkiye tarafından 3 yıldır organize bir saldırganlık altındayız. Vatanımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız'' dedi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Yunan lobisi, ABD Başkanı Biden'e mektup gönderdi.

Ankara-Atina hattında gerilim bir kez daha tırmanırken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan basınına verdiği demeçte Türkiye'yi hedef aldı.

Proto Terma gazetesine konuşan Dendias, Türk-Yunan ilişkileri tarihinde ilk kez bu kadar uzun süren bir gerginlik yaşandığını söyledi.

Dendias ayrıca, 'Türkiye 3 yıldır Yunanistan'a karşı organize bir saldırganlık yürütüyor. Aşırı milliyetçilik, revizyonizm ve gerçeğin saptırılması söz konusu. Vatanımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız' dedi.

'GERİLİMİ ASIL TIRMANDIRAN TÜRKİYE'DİR'

Yunanistan Dışişleri Bakanı, 'Gerginliği yaratan Türkiye'dir' suçlamasında bulundu ve 'Sadece uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku temelinde olması şartıyla diyaloğa girebiliriz' ifadelerini kullandı.

Dendias, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda da yorum yaptı. Yunan bakan, 'Bu en nihayetinde iki ülkeyi ilgilendiren bir şeydir. Türkiye, NATO üyesi olmayan bir ülkeden askeri malzeme almayı tercih etti. Kendi tercihi için Yunanistan'a sorumluluk yüklememelidir. Yunanistan kimseyi ve özellikle de ABD'yi sürüklemiyor' dedi.

YUNAN BASININDA 'UFUK' TELAŞI

Dendias Türkiye'yi gerilimi tırmandırmakla suçlarken, Yunan ve Fransız donanmaları Ege'de ortak tatbikat yaptı.

YUNAN LOBİSİNDEN BIDEN'A MEKTUP

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ABD’deki Yunan lobisinden yeni bir hamle geldi.ABD'nin başkenti Washington’da aktif olarak çalışan Yunan lobisi American Hellenic Institute (AHI), ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye mektubu gönderdi.

29 Eylül tarihli mektupta, Türk yetkililerin açıklamalarına yer verildi ve Biden'dan Türkiye’nin açıklamalarına sert bir şekilde yanıt verilmesi istendi.

AHI Başkanı Nick Larigakis’in imzası ile gönderilen mektupta 'ABD’nin liderliğine daha önce olduğumuzdan çok daha fazla ihtiyacımız var' denildi ve Washington'un Türkiye'ye karşı daha proaktif olması istendi.

Mektupta Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı işgal edebileceği de iddia edilirken ‘İkinci bir Ukrayna vakası yaşanabilir’ denildi.

Öte yandan Yunan basını, Türk istihbarat gemisi Ufuk'un ARGO-2022 adı verilen tatbikatı takip ettiğini ve casusluk yaptığını öne sürdü. Haberde, Ufuk'un ilk kez Ege'ye çıkarıldığı öne sürüldü. 'Hiç şüphe yok ki gemi mürettebatının bir bölümü MİT mensupları' dendi.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.