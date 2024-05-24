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Yunan Savunma Bakanı'ndan Ankara'yı kızdıracak sözler

Yunan Savunma Bakanı'ndan Ankara'yı kızdıracak sözler
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu Dendias, ülkesinin Türkiye tarafından ''varoluşsal bir tehditle karşı karşıya'' olduğunu savundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias,  Parlamentoda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik dikkat çekici mesajlar gönderdi.

Dendias, Yunanistan'ın Türkiye tarafından "varoluşsal bir tehditle karşı karşıya" olduğunu ileri sürdü.

Dendias, "(Türkiye) Yunanistan varoluşsal bir tehditle karşı karşıya. Sadece egemenlik haklarına değil, egemenlik statüsüne meydan okuyan ve azınlığı ilgilendiren uluslararası bir anlaşmaya meydan okuyan bir ülke varsa, bu varoluşsal bir tehdit olarak tanımlanır. Ülkemizin coğrafi ve hukuki sınırları tehdit altındadır" ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki iki ülke arasındaki "sakin tonu ve iyi iklimi" memnuniyetle karşıladıklarını belirten Dendias, ancak "her türlü senaryoya da hazır olunması" gerektiğini kaydetti.

Dendias, Türkiye'de tersanecilikte yaşanan ilerlemeye yönelik, şunları söyledi:

"Türkiye gerçekten tersanecilik ve ham madde ediniminde büyük bir alana girdi. Yunanistan her zaman denizlerde üstünlük için çabalamıştır, antik şehir devleti döneminde bile böyle olmuştur. Deniz Kuvvetlerinin bir modernizasyona ihtiyacı var. Kriz yıllarında çok geri kaldık, platformlarımıza ve sistemlerimize bakım yapacak para bulamadık. Bu zaman telafi edilmeli."

Etiketler Yunanistan  türkiye
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