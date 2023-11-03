Yunanistan'da büyük deprem! İzmir'den de hissedildi
Yunanistan'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'den de hissedildi.
AFAD verilerine göre Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 09.26'da gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçülürken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.
Korkutan depremin İzmir'in bazı bölgelerinde de az da olsa hissedildiği öğrenildi.
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