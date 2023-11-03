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Yunanistan'da büyük deprem! İzmir'den de hissedildi

Yunanistan'da büyük deprem! İzmir'den de hissedildi
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Yunanistan'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'den de hissedildi.

AFAD verilerine göre Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.26'da gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak ölçülürken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

Korkutan depremin İzmir'in bazı bölgelerinde de az da olsa hissedildiği öğrenildi.

 

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