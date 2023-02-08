Yunanistan'dan takviye kurtarma ekibi geliyor

Yunanistan hükümeti, Türkiye'ye ek arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Hristos Stilyanidis, ülkesinin ek bir arama kurtarma ekibini daha Türkiye'ye göndereceğini açıkladı.

Stilyanidis, Yunan arama kurtarma ekibi EMAK'a bağlı birliklerin Selanik'te bulunan Sedes Hava Üssü'nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.