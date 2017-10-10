Yüzlerce militan teslim oldu !

IŞİD'li olduğundan şüphenilen yüzlerce militanın teslim olduğu bildirildi.

Kuzey Irak'lı bir güvenlik yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte, yüzlerce şüpheli IŞİD'li militanın, geçen hafta Kuzey Irak'taki yetkili makamlara teslim olduğunu bildirdi.



Şüphelilerin, Irak kuvvetleri'nin militanların son kalesi olan Havice'yi ele geçirdiğinde, Kürt bölgesine doğru kaçan bir grubun parçası olduğu öğrenildi.



Resmi yetkili, IŞİD'li militanlara atıfta bulunarak "Yaklaşık 1.000 kişi geçen hafta teslim oldu, ancak hepsi terörist değil" dedi.



Yüzlerce kişinin IŞİD üyesi olduğunu söylemenin adil olmadığı, sorgulardan sonra durumun açığa kavuşacağı bildirildi.