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Zelenski: Rusya başka ülkeleri de ele geçirmek istiyor

Zelenski: Rusya başka ülkeleri de ele geçirmek istiyor

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın başka ülkeleri de ele geçirmek istediğini öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir başlangıç olduğunu" ve üst düzey bir askeri yetkili tarafından yapılan açıklamanın Rusya'nın başka ülkelere de saldıracağına işaret ettiğini belirtti.

Savaşından başından bu yana her akşam sosyal medya hesaplarından yayınladığı video açıklamalarında yenisinde Zelenski, "Bu durum sadece defalarca dediğim şeyi doğruluyor: Rusya'nın işgali sadece başlangıç olarak planlandı; ardından başka ülkeler de ele geçirmek istiyorlar" dedi.

Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre Rusya'nın merkezi askeri bölgesinin komutan vekili Rustam Minnekayev dün, Ukrayna'nın güneyinin Rusya kontrolünde olmasının Rusya'ya Moldova'nın içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Moskova yanlısı Transdinyester'e erişim sağlayacağını dile getirdi.

Rusya'nın tıpkı Ukrayna için yaptığı gibi Moldova'da da Rusça konuşanların haklarının ihlal edildiğini iddia ettiğine dikkat çekerken, "Dürüst olmak gerekirse Rusya, Rusya içindeki Rusça konuşanların haklarına sahip çıkmalı. Orada ifade özgürlüğü yok, seçme özgürlüğü yok; muhalefet yapma hakkı yok; yoksulluk yaygın ve insan hayatının bir önemi yok" diye konuştu.

Ukrayna lideri, "Rusya o kadar kötü bir durumdaki normal hayata benzeyen bir şeyi çalmak için savaşa gidiyorlar" dedi.

Etiketler rusya ukrayna zelenski
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