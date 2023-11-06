Zelenski'den skandal Gazze açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, ''Kanun ve kurallardan bahsedecek olursak, teröristlerin olduğu yerde kural yoktur.'' dedi.

Zelenski, NBC News televizyon kanalının "Meet the Press" programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin soruya, söz konusu durumun "yeni bir şey olmadığını" ifade eden Zelenski, "Bu İsrail ve Filistin arasında yanan bir ateş ve bazı insanlar hala bu ateşe kibrit atmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, "Eminim ki Hamas'ın desteklenmesinin arkasında Rusya ve İran da var." iddiasında bulunarak, "suçlanması gerekenlerin" Rusya ve İran olduğunu savundu.

Hamas'a destek olan ülkeler arasında Kuzey Kore'nin de olduğunu öne süren Zelenski, "Gazze'de kaç tane Kuzey Kore mühimmatı bulunduğunu gördünüz. Bu bir gerçek, mutlak bir gerçek." dedi.

Gazze için "kuralsız" saldırı imasında bulunan Zelenski, "Kanun ve kurallardan bahsedecek olursak, teröristlerin olduğu yerde kural yoktur." ifadelerini kullandı.

AA