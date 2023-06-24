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Zelenski'den Wagner açıklaması

Zelenski'den Wagner açıklaması
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Rusya adına Ukrayna’da savaşan Wagner paralı askerlerinin isyanı sonrasında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ''Kötülük yolunu seçen herkes kendini yok eder. Başka bir ülkede hayatları mahvetmek için asker taburları gönderen, hayat direnince onların kaçmasını ve ihanet etmesini engelleyemez'' ifadelerini kullandı.

Zelenski yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kötülük yolunu seçen herkes kendini yok eder. Başka bir ülkede hayatları mahvetmek için asker taburları gönderen, hayat direnince onların kaçmasını ve ihanet etmesini durduramaz. Füzelerle terör estiren, füzeler düşürülünce Shahed dronları kabul ederek kendisini küçük düşürür.

İnsanları hor gören ve yüzbinleri savaşa atan, sonunda kendisinin silahlandırdığı kişilere karşı Moskova bölgesinde barikat kurar.

Rusya, zayıflığını ve hükümetinin aptallığını gizlemek için uzun bir süre propagandayı kullandı. Ve şimdi o kadar çok kaos var ki hiçbir yalan onu gizleyemez.”

“Rusya'nın zayıflığı ortada. Tam ölçekli zayıflık. Ve Rusya, birliklerini ve paralı askerlerini topraklarımızda ne kadar uzun süre tutarsa, ileride kendisi için o kadar çok kaos, acı ve sorun yaşayacaktır. Bu da açık. Ukrayna, Avrupa'yı Rus kötülüğünün ve kaosunun yayılmasından koruyacaktır.”

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DHA

Etiketler ukrayna rusya wagner grubu zelenski
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