Putin'e başkaldıran Wagner grubu hakkında merak edilenler
Rusya lideri Putin'in özel ordusu olarak bilinen Wagner Grubu, Moskova'ya başkaldırdı. Dünyanın gözü Rusya'ya çevrilirken, Wagner grubuyla ilgili detaylar merak konusu oldu.
Wagner Grubu olarak bilinen PMC Wagner, Rus paramiliter örgütü olarak tanınıyor. Rusya'nın paralı askerleri olarak bilinen Wagner Grubu, Vladimir Putin'in özel ordusu olarak da tanımlanabilir.
Paramiliter ordu olarak tanımlanan bu grup, Rusya ordusunun resmi olarak faaliyet gösteremediği alanlarda faaliyet gösteriyor. Sayıları net olarak bilinmese de Wagner grubunun 50 bin kişiden oluştuğu tahmin ediliyor.
UKRAYNA SAVAŞI İLE GÜNDEME GELDİLER
Çoğu kaynakta 2014 yılında kurulduğu açıklanan Wagner grubu, özellikle Ukrayna'daki savaş sırasında ününü tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca Wagner grubu Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki savaşlarda da Rus hükümetinin yanında bulunmuştur.
PUTİN'İN ÖZEL ORDUSU
PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor.