''10 milyar doları şakkadak satarım'' diyen isimden yeni tahmin: ''Paraşütsüz düşecek!''

Doların sürekli yükseldiği bir dönemde "Ben olsam, 10, 20 yetmedi bir 10 milyar doları şakkadak satarım" diyen ve canlı yayındaki o anları viral olan Necmettin Batırel bu sefer de "dolar paraşütsüz düşecek" dedi.

Dolar'ın 3,5 TL olduğu dönemde Ahmet Hakan'ın sunduğu canlı yayında yaptığı "10 milyar doları şakkadak satarım" açıklamasıyla Türkiye'nin gündemine gelen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel rekor üstüne rekor kırarak 10 TL sınırına dayanan dolar için yeni bir tahminde bulundu.

Doların henüz 3 lira seviyelerinde olduğu günlerde yaptığı analizle hafızalara kazınan Necmettin Batırel, Türkiye gazetesindeki köşesinde dolar kurunun geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası'nın son politika değişikliği ile cari açığı hedef aldığını belirten Batırel, bununla ihracatı artırmanın hedeflendiğini öne sürdü.

Ağustos ayında yurt dışından 4,5 milyar dolar geldiğini, yıl sonuna kadar bu rakamın 30 milyar doları bulacağı ifade eden Necmettin Batırel, böylece son 2 ayda Türkiye'de 2 milyar dolara yakın döviz fazlası kalacağını söyledi.

Necmettin Batırel böylelikle devletin döviz gideri ile döviz geliri arasındaki farkın yarı yarıya azalacağını belirtti.

Yazısının sonunda yatırımcıları uyaran ekonomist, aynı tablonun devam etmesi durumunda 2022 yılı sonunda cari açık diye bir problem kalmayacağını ve kur riskinin ortadan kalkacağını iddia etti.

Dövize yatırım yapanların önünde 13 ay süre olduğunun altını çizen Batırel, "Ya bu süre zarfında Türk lirasına geçip altın, hisse senedi, eurobond, tahvil, otomobil veya gayrimenkul gibi alanlara yönelecekler ya da yıllarca biriktirdikleri servetlerinin mum gibi eridiğini görecekler. Acele eden kazançlı çıkacak. Zira 'panik satışlar' başladığı anda dolar paraşütsüz düşecek" ifadelerini kullandı.

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