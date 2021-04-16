  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bakan Kurum açıkladı! Mağdurlara destek ödemesi yapılacak

11 bina boşaltılmıştı! Mağdurlara yardım edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çökme riski nedeniyle boşaltılan binalarda oturan kişilere yardım edileceğini açıkladı.

Ankara'da gerçekleşen ve 11 binanın boşaltılmasıyla önlenen soruna karşılık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulundu.

Boşaltılan binalarda oturan kişilere 30 bin lira eşya yardımı, kiracılara 2500 lira taşınma yardımı, mal sahiplerine de her ay 1150 lira kira yardımı verilecek.

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

Şu an incelemele devam ediyor, amacımız kimseyi yermek, kimseyi suçlamak değil. Hem belediyemizin hem de vatandaşlarımızın bu konuda hassas olması gerekiyor. Her türlü cezai işlem de yapılacaktır. İnşaat kazısından dolayın ihmale karşı hukuki süreç yürütülecektir. Son derece hassas davranmak zorundayız.

Etiketler ankara çökme riski açelya apartmanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Nisan ayının en ucuz sıfır km otomobilleri!
Türkiye'nin dev bankasında skandal: ''Müşterilerin bilgileri satıldı!''
İstilacı kargalar, köylülerin kabusu oldu
İstanbul'da mağazalar erken kapanacak! İşte yeni çalışma saatleri
Türkiye'den kripto para piyasaları için ilk hamle!
BİM'de cuma günü kampanyaları belli oldu. İşte 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu
Doğu Perinçek'ten olay olacak Öcalan iddiası
Ryan Donk'tan ''seks partisi'' iddialarına yanıt
Fatih Terim hakkında olay iddia! İstifa edecek
Piyasaların yangını sönmedi! Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede