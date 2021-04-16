11 bina boşaltılmıştı! Mağdurlara yardım edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çökme riski nedeniyle boşaltılan binalarda oturan kişilere yardım edileceğini açıkladı.

Ankara'da gerçekleşen ve 11 binanın boşaltılmasıyla önlenen soruna karşılık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulundu.

Boşaltılan binalarda oturan kişilere 30 bin lira eşya yardımı, kiracılara 2500 lira taşınma yardımı, mal sahiplerine de her ay 1150 lira kira yardımı verilecek.

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

Şu an incelemele devam ediyor, amacımız kimseyi yermek, kimseyi suçlamak değil. Hem belediyemizin hem de vatandaşlarımızın bu konuda hassas olması gerekiyor. Her türlü cezai işlem de yapılacaktır. İnşaat kazısından dolayın ihmale karşı hukuki süreç yürütülecektir. Son derece hassas davranmak zorundayız.