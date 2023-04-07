120 yıllık İzmir devi ABD'lilere satıldı

Hem İzmir’in hem de Türkiye’nin en eski şirketlerinden biri olan 120 yıllık Korsini şirketi ABD’li Multi-Color Corporation’a satıldı.

Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre küresel piyasanın en büyük etiket sağlayıcılarından biri olan ABD’li Multi-Color Corporation (MCC), Türkiye’nin en eski ambalaj ve kalıp içi etiket çözümleri sağlayıcısı İzmirli Korsini’yi satın almak için anlaştı.

Satın almayla birlikte ABD’li devin kalıp içi etiketleme ağı dünya ölçeğinde genişleyecek, Avrupa’daki konumu ve gücü de artacak.

Satın alma ile ilgili konuşan dünya devi MCC’nin CEO'su Kevin Kwilinski, "Korsini, geri dönüştürülebilir bir teknoloji olan IML çözümleri konusunda uzman olan Korsini kendini kanıtlamış bir şirket. Baskı endüstrisinde uzun bir geçmişe sahip olan Corsini ailesi ve Korozo grubu, IML pazarını önemli ölçüde ilerletmiştir. Korsini, birinci sınıf bir etiket çözümü olarak IML'yi daha da geliştirmek için bizim için mükemmel bir ortaktır” dedi.

“ULUSLARARASI BÜYÜME İÇİN FIRSAT”

Türk şirketin patronu Enrico Corsini, "MCC, marka değeri oluşturmak isteyen büyük ve küçük markalar için tercih edilen ortak ve yenilikçi ve sürdürülebilir premium etiketler üretiminde lider. MCC ile güçlerimizi birleştirmek, yerel ve uluslararası büyüme için yeni fırsatlar yaratırken, operasyonlarımızın günlük kontrolünü elimizde tutmamıza olanak tanıyacak. Müşterilerimizin beklediği yüksek kalite standartlarını ve müşteri hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.