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1.365 kişilik ilana 38.763 kişi başvurdu

1.365 kişilik ilana 38.763 kişi başvurdu
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ÇAYKUR'un bin 365 mevsimlik işçi alımı ilanına 38 bin 763 kişi başvuruda bulundu. Mevsimlik işçiler cuma günü çekilecek kura ile belirlenecek.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere bin 365 işçi alacağını duyurdu. Bin 41’i beden işçisi, 166’i meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85’i çay eksperi, 52’si engelli geçici işçi, 21 ise eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alacak olan ÇAYKUR’un işçi kurasına girmek isteyenler ise İŞ-KUR, 'Alo 170' ve söz konusu kurumun online şubesi üzerinden başvuruda bulundu.

14 Nisan 2023 Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu Konferans Salonunda saat 09.00’dan itibaren çekilecek olan kuralara toplamda 38 bin 763 kişinin katılacağı bildirildi.

İHA

Etiketler çaykur işçi alımı mevsimlik işçi
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