9 bankadan aynı anda 0 faizli kredi atağı

Yeni müşteri edinme kampanyalarıyla sıfır faizli kredi sağlayan bankaların sayısı 9'a yükseldi. Bu 9 banka arasında 30 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar da var... İşte A'dan Z'ye bankaların "0 faizli hoşgeldin" kampanyası

Türkiye'de kredi muslukları kısılmışken, vatandaşlar gözlerini yerel seçimler sonrası kredi kartlarına getirilmesi beklenen kısıtlamalar öncesinde bankaların sıfır faizli hoşgeldin kredilerine çevirdi.

Haber3.com olarak 9 bankanın sıfır faizli güncel hoşgeldin kampanyalarını sizler için araştırdı.

İşte alfabetik sırayla yeni müşterilerine sıfır faizli kredi imkanı sunan bankalar ve kampanyaları:

AKBANK

Akbank, yeni müşterilere özel olarak mobil uygulamadan Akbanklı olanlara toplam 30.000 TL'ye kadar yüzde 0 faiz imkanı sunar. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 6 aydır ve aylık taksit tutarı 1.666,67 TL'dir. Tahsis ücreti ise 57,5 TL'dir. Ayrıca, yüzde sıfır faizli 20.000 TL taksitli avans imkanı da sunulmaktadır. Bu taksitli avans işlemlerinde 20.000 TL'ye kadar ve 2-3 aylık vadelerde indirimli yüzde 0 aylık akdi faiz oranı geçerlidir.

ALBARAKA

Albaraka, yeni müşterilere özel olarak vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunar. Kredi tutarı 15.000 TL'dir ve vade süresi 6 aydır. Faiz oranı ise yüzde 0'dır.

BURGAN BANK ( ON DİJİTAL BANKACILIK )

Yeni müşterilere özel olarak yüzde 0'dan başlayan faiz oranıyla ON Dijital ihtiyaç kredisi imkanı sunar. Kredi tutarı 10.000 TL'dir ve vade süresi 6 aydır. Faiz tutarı yüzde 0'dır ve aylık taksit tutarı 1666,67 TL'dir. Tahsis ücreti ise 0 TL olarak belirlendi.

CEBTETEB

CEPTETEB, yeni müşterilere özel olarak mobil üzerinden yapılacak başvurularda geçerli %0 faiz oranı sunar. Kredi tutarı 20.000 TL ve vade süresi 6 aydır. Faiz oranı yüzde 0'dır ve aylık taksit tutarı 3.334,00 TL'dir. Ayrıca, kredi tahsis ücreti olarak 115,00 TL alınır. Bu kampanyadan faydalanabilmek için sigortalı olma koşulu ve Findeks notunun 1879 ve üzerinde olması gerekir.

DENİZBANK

Denizbank, yeni müşterilere özel olarak %0 faizli kredi imkanı sunar. Kredi tutarı 20.000 TL, vade 6 aydır ve aylık taksit tutarı 3.333,33 TL'dir. Kredi tahsis ücreti ise 100,00 TL'dir. Ayrıca, yüzde 0 faizli 10.000 TL'ye kadar taksitli nakit kampanyaları da bulunur.

ENPARA

Enpara, yeni müşterilere özel olarak %0 faizli kredi fırsatı sunar. Bu kapsamda 10.000 TL tutarındaki kredi için 6 aylık vade seçeneği ve aylık faiz oranı yüzde 0 olarak belirlenmiştir. Bu şartlar altında aylık taksit tutarı ise 1.666,67 TL olarak hesaplanır.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, yeni müşterilere özel olarak 30.000 TL'ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanı sunar. Bu kapsamda 10.000 TL tutarında kredi için 6 aylık vade seçeneği ve yüzde 0 faiz oranıyla aylık 1666,67 TL taksit tutarı belirlenmiştir. Tahsis ücreti ise 0 TL'dir. Ayrıca, 20.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans kullanımı da 3 ay taksitle gerçekleştirilebilir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, yeni müşterilere özel olarak yüzde 0 faizli kredi imkanı sunar. Bu kapsamda 10.000 TL tutarındaki kredi için 6 aylık vade seçeneği ve aylık faiz oranı yüzde 0 olarak belirlenmiştir, böylece aylık taksit tutarı 1.666,67 TL'dir

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel olarak İşCep'ten İş Bankalı olanlara 30.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunar. Ancak, 2-3 aylık dönemlerden farklı vadelerde ve 30.000 TL üzerindeki tutarlar için geçerli olan faiz oranları uygulanacaktır.



