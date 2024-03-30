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9 günlük bayram tatilinde rota değişti! Yazlık bölgeler tercih edilmiyor

9 günlük bayram tatilinde rota değişti! Yazlık bölgeler tercih edilmiyor
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Ramazan Bayramı bu yıl nisan ayına denk geldiği için tatilciler yazlık bölgeler yerine gastronomi kentlerini tercih etti.

Ramazan bayramında tatilciler gastronomi seyahatini tercih edecek. Bir seyahat sitesi Ramazan Bayramı tatili istatistiklerini açıkladı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından uçak bileti aramaları önceki haftaya göre yüzde 67 arttı. Araç kiralama işlemleri yüzde 76, otel rezervasyonları yüzde 70 artış kaydetti.

Tatil tercihinde en çok memleket ziyareti ve gastronomi gezisi öne çıktı. Bu durum en çok arama yapılan şehirlere de yansıdı. En çok aranan şehir Adana olurken onu Diyarbakır, Gaziantep, Van ve Trabzon takip etti.

İstanbul bu bayram öncekilere göre daha kalabalık olabilir. En fazla otel rezervasyonu yapılan şehir İstanbul oldu. Onu Antalya, Adana, İzmir ve Diyarbakır izledi.

Yurt dışı uçak bileti aramalarında ise başı Sırbistan'ın başkenti Belgrad çekti. Ardından Atina, Bakü, Bali ve Cidde geliyor.

Yurt dışı tatili için özellikle vizesiz rotalar ilgi görüyor.

Etiketler ramazan bayramı tatil gastronomi yazlık bölgeler
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