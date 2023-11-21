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ABD'den Binance'a ağır fatura

ABD'den Binance'a ağır fatura
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ABD'de, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a yönelik soruşturmada 4 milyar dolarlık fatura kesildi.

ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto borsası Binance'den, şirketin kara para aklama ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmasını çözmek için 4 milyar dolar istiyor.

Bloomberg News'in haberine göre, anlaşma Binance'in faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak.

Habere göre müzakereler, CEO Changpeng CZ Zhao'nun ABD'de cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması olasılığını da içeriyor.

Bazı uzmanlar Zhao'nun ya da şirketin federal suçlamalar karşısında uzlaşma isteğinden şüphe duyuyor.

Binance, 2018'den bu yana Adalet Bakanlığı'nın hedefinde. Federal savcıların, firmanın kara para aklamayı önleme politikaları ve Zhao'nun 2020'deki iç yazışmalarına ilişkin iç kayıtları talep ettiği iddia ediliyor.

Binance, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus kullanıcıların uluslararası yaptırımlardan kaçmasına izin verdiği iddiaları nedeniyle de Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor.

Etiketler abd binance kripto para borsası
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