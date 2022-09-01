ABD'den Nvidia'ya talimat: Çin'e satışları durdurun

ABD, teknoloji şirketi Nvidia'ya Çin'e satışları durdurması için talimat verdi.

Dünyanın en büyük Çip şirketlerinden Kaliforniya merkezli Nvidia, ABD yönetiminden Çin'e ihracatını durdurması için talimat aldı. ABD tarafından verilen talimat özellikle Yapay Zeka çalışmalarında kullanılan 2 çipi kapsıyor.

Yapılan açıklamaya göre Nvidia, A100 ve H100 çiplerinin Çin'e satışının alınan kararla etkileneceği belirtildi. Söz konusu çipler makina öğrenilmesinin hızlandırılması için dizayn edilmiş çipler olarak biliniyor.

Bu kararla birlikte Çin'de şirketlerin yürütmüş olduğu görüntü ve yüz tanıma faaliyetlerinin aksayabileceği düşünülüyor. Aynı zamanda bu ABD'li şirket Nvidia'nın da Çin'deki iş hacmini daraltacak bir hareket olduğu belirtiliyor.

KARARIN SEBEBİ ASKERİ AMAÇLI

CNN ve BBC'de yer alan habere göre ABD'nin bu çiplerle ilgili en büyük endişesi Çin tarafından askeri amaçlı olarak kullanılabileceği durumundan kaynaklanıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili Çin tarafına yapay zeka çiplerinin satışları kapsamında yeni kriterlerin ne olacağını ise açıklamadı. Ancak gelişmiş teknolojilerinin yanlış ellere geçmesini engelleme politikasına devam edeceklerini duyurdu.