Bir kadın cinayeti daha: Eşinin kuzeni tarafından vahşice katledildi

Türkiye yeni güne yine korkunç bir kadın cinayetiyle başladı. Vahşetin adresi Samsun'du... 39 yaşındaki bir genç kadın evinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Eşinin kuzeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan kadının vücudunda 39 kesi tespit edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde eşinin kuzeni M. I. (32) tarafından öldürülen 2 çocuk annesi K.Y.'ın vücudunda 39 kesi tespit edildi. Su tesisatçısı olan M.I.’nın, Y.’yi boru kesme makasıyla öldürüp, suç aletini dereye attığı ortaya çıktı.

Olay, dün Atakum ilçesi Balaç Mahallesi 1040'ıncı sokaktaki sitenin 13’üncü katında meydana geldi. Telefonla eşi K.Y.'ye ulaşamayan F.Y. (41), eve gitti. Komşusundan tornavida alıp yangın merdivenlerindeki kapıyı açan Y., 2 çocuk annesi eşini kanlar içerisinde buldu. F.Y.’nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler olan K.Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Y.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna, eşi F.Y. ise ifadesi için emniyete götürüldü. Y. ilk ifadesinde, eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi.





TAZİYE EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayeti aynı binanın 3’üncü katında oturan ve F.Y.’nin halasının oğlu olan M.I. olduğunu tespit etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından taziye evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bilezikler de ele geçirildi.

BORU KESME MAKASIYLA ÖLDÜRMÜŞ

M.I. ifadesinde, başka birine 300 bin lira borcu olduğunu, K.Y.’nin kolundaki bilezikleri alıp borcu ödemek için öldürdüğünü itiraf etti. Su tesisatçısı olan M.I. K.Y.’nin boru kesme makasıyla öldürdüğünü, ardından da suç aletini sitenin yakınındaki Kürtün Deresi’ne fırlattığını söyledi. K.Y.’nin yapılan ilk otopside ise vücudunda 39 kesi tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme, Cinayet Büro ve dalgıç ekiplerinin sabah saatlerine kadar aradığı makasa ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

K.Y.’ın cenazesi, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, komşuları, sevenleri ve yakınları katıldı.

DHA